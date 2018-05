Stuttgart - Der Münchener Automobilkonzern BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) hat diese Woche über die Finanztochter BMW Finance M.V. zwei neue Unternehmensanleihen begeben, so die Börse Stuttgart.Der erste Bond (ISIN XS1823246803/ WKN A1901N) sei seit dem 16. Mai in Stuttgart handelbar und habe ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro. Die kleinste handelbare Einheit betrage 1.000 Euro. Der Zinssatz liege bei 1,125 Prozent, der Zinslauf starte am 22. Mai 2018. Das Papier habe eine Laufzeit von acht Jahren und sei somit zum 22. Mai 2026 fällig. Die zweite Unternehmensanleihe (ISIN XS1823246712/ WKN A1901M) habe ein Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro und laufe bis zum 22. November 2022. Der Zinssatz betrage 0,5 Prozent. Auch bei diesem Bond sei die Stückelung mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestaltet. In einem Interview habe Finanzchef Nicolas Peter kürzlich angekündigt, dass BMW langfristig mehr als 10 Prozent Rendite anpeile. Im laufenden Jahr solle das Vorsteuerergebnis des Konzerns erneut mehr als zehn Milliarden Euro betragen. (Ausgabe 19 vom 18.05.2018) (18.05.2018/alc/n/a)

