DATRON AG Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien - 6. Wochenmeldung Im Zeitraum vom 15.05.2018 bis einschließlich 16.05.2018 wurden insgesamt 1.435 Stückaktien im Rahmen des Aktienrückkaufs für die Ausgabe von Belegschaftsaktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 01.03.2018 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Artikel 2 Abs. 1 der Delegiertenverordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt. Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: Datum Gesamtzahl Volumengewichteter Volumen zurückgekaufter Aktien Durchschnittskurs (Euro) (Stück) (Euro) 15.05.2018 810 13,40 10.854,00 16.05.2018 625 13,30 8.312,50 Summe 1.435 13,36 19.166,50 Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 02.03.2018 bis einschließlich 16.05.2018 erworbenen Aktien beläuft sich auf 15.000 Stückaktien. Damit ist das Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Der Rückkauf erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen XETRA-Handelssystem. Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegiertenverordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: http://datron.de/de_de/investor-relations.html Mühltal, den 18.05 2018 DATRON AG Der Vorstand 18.05.2018 CET/CEST

