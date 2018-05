Liebe Trader,

Der Kabelanbieter Tele Columbus hat in dieser Woche um über 18 Prozent an Wert verloren, heute allerdings könnte bereits die Talsohle erreicht worden sein. Merklicher Widerstand gegen den vorausgegangenen Abverkauf regt sich unter Investoren. Erst in der vergangenen Woche hatte die Aktie von Tele Columbus zeitweise über der Marke von 8,00 Euro notiert. Auslöser waren die Übernahmepläne von Vodafone für große Teile des Europageschäfts des Medienkonzerns und Breitbandanbieters Liberty Global. Schnell war die Euphorie aber wieder verflogen, doch Tele Columbus bleibe aber als mögliches Übernahmeziel langfristig eine attraktive Anlage.

Long-Chance:

Am letzten Handelstag dieser Woche deutet sich eine mögliche Trendumkehr in Tageschart an, die durch ein bisheriges Doji angedeutet wird. Gelingt es demnach in der kommenden Handelswoche eine deutliche Gegenoffensive zu starten, könnte oberhalb der Marke von 6,50 Euro eine Gegenbewegung zunächst an 6,92 Euro beginnen. Darüber kann kurzfristiges Aufwärtspotenzial sogar bis grob 7,50 Euro abgeleitet werden. Für eine verfrühte Euphorie unter den Marktteilnehmern ist es zwar noch etwas zu früh, die Aktie von Tele Columbus darf nicht mehr unter das Niveau von 6,30 Euro per Tagesschlusskurs absinken. Sollte sie es doch tun, so müssen weitere Abgaben auf rund 6,00 Euro eingerechnet werden, womöglich sogar noch auf das Niveau von 5,80 Euro und damit frische Rekordtiefs.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 6,50 Euro

Kursziel: 6,92 / 7,50 Euro

Stop: < 6,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,20 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Tele Columbus AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 6,47 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

