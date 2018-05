* Die einseitige Berichterstattung spricht für Gold und gegen den DAX* Euphorie bei Aktien, Blues bei Edelmetallen* Stimmungsindikatoren signalisieren Kaufgelegenheit* Nutzen Sie die großen Gewinn-Chancen mit guten Goldminenaktien* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Ja wo fliegen sie denn? Wenn die Bundeswehr teure Ressourcen nicht nutzt

Verlieren Sie das große Bild nicht aus den Augen

Liebe Leser,



"Der Abstieg des Goldes" lautete die an den Fußballverein HSV erinnernde Schlagzeile des Finanzteils einer großen deutschen Tageszeitung am 17. Mai 2018. Das sind starke Worte, die allerdings mehr über die Stimmung rund um die Edelmetallmärkte aussagen, als über die Entwicklung des Goldpreises.



Um die Bedeutung dieser Schlagzeile richtig einordnen zu können, müssen Sie sie im Kontext der Entwicklung des Goldpreises sehen: Wie Ihnen der folgende Chart zeigt, ist der Goldpreis in $ seit seinem Tief im Dezember 2015 deutlich gestiegen. Und seit Anfang des Jahres 2018 hat er sich in einer ungewöhnlich engen Spanne bewegt. Deren Obergrenze verläuft bei rund 1.360 $. Von dieser Jahreshöchstmarke aus gerechnet, ist der Goldpreis jetzt rund 5% zurückgekommen, und in Euro gerechnet sogar nur 1,7%.





