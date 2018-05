Mit der Deutschen Bank und Bayer klingt die Dividendensaison im DAX aus

Der Monat Mai ist auf der Zielgeraden, damit steuert die Dividendensaison des DAX® ihrem Höhepunkt entgegen. Viele Unternehmen haben im vergangenen Jahr prächtig verdient und lassen die Aktionäre daran partizipieren. So werden die Ausschüttungen der DAX®-Firmen um 15,6 Prozent auf den Rekord von 36,7 Mrd. Euro steigen.



Zuletzt standen die Hauptversammlungen der Deutschen Telekom, von BMW und SAP im Fokus, die jeweils am 17. Mai stattgefunden haben. Der Telekomriese hat die Dividende um 0,05 Euro auf 0,65 Euro gesteigert und gehört, nach dem Dividendenabschlag, mit einer Rendite von 4,8 Prozent zu den Spitzenreitern im DAX®. Vorstandschef Tim Höttges hat zuletzt die 2018er-Gewinnprognose minimal angehoben. Auf dem Aktionärstreffen drehten sich viele Fragen um die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Mobilfunkproviders Sprint durch die Telekom-Tochter T-Mobile US. Höttges hat sich zudem für Weitsicht bei der Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G ausgesprochen. Man könne das Geld nur einmal ausgeben, entweder für die Frequenzen oder für den Netzausbau.



Von großer Bedeutung ist der Netzausbau auch für BMW. Der Premiumhersteller, der die Dividende mit 4,00 Euro für Stammaktien und mit 4,02 Euro für Vorzugsaktien jeweils auf ein Rekordniveau angehoben hat, ist die Nummer eins in Deutschland bei elektrifizierten Fahrzeugen. Vorstandschef Harald Krüger will das teilautomatisierte Fahren in dem Bereich weiter vorantreiben. "Noch in diesem Jahr werden wir den iNext als Visionsfahrzeug zeigen", sagte Krüger. Das Auto fahre vollvernetzt und teilautonom. Für das autonome Fahren "brauchen wir einheitliche Regeln und überall in der EU den 5G-Mobilfunkstandard", so Krüger. Dabei müssen enorme Datenmengen in Echtzeit verarbeitet werden.



Auch bei SAP klettert die Ausschüttung auf einen Spitzenwert, sie liegt bei 1,40 Euro, gegenüber 1,25 im Vorjahreszeitraum. Allerdings ist die Rendite mit rund 1,4 Prozent weiterhin niedrig. Auf der Hauptversammlung zeigte Vorstandschef Bill McDermott die Wachstumspläne für die nächsten Jahre auf.



Die Deutsche Bank hält am 24. Mai ihr Aktionärstreffen in der Festhalle, Messe Frankfurt ab. Obwohl der Konzern im vergangenen Jahr den dritten Verlust in Folge geschrieben hat, sollen Aktionäre eine Dividende bekommen. Sie sinkt allerdings von 0,19 Euro auf 0,11 Euro. Damit ist das Institut das einzige DAX-Unternehmen, bei dem die Ausschüttung reduziert worden ist. Auf der Hauptversammlung muss der neue Vorstandschef Christian Sewing vor allem aufzeigen, wie er die Bank restrukturieren will, um die Kosten zu senken und wie das Institut wieder auf einen Wachstumskurs gebracht werden kann.



Den Abschluss der diesjährigen DAX-Dividendensaison bildet die Hauptversammlung von Bayer am 25. Mai in Bonn. Der Chemie- und Pharmariese erhöht die Dividende um 0,10 Euro auf 2,80 Euro - eine neue Bestmarke. Bei der Hauptversammlung könnten sich viele Fragen um die geplante Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto drehen. Nachdem es zuletzt positive Signale von den US-Kartellbehörden gegeben hatte, kündigte das DAX-Schwergewicht an, dass der Bayer-Vorstand Liam Condon nach der Übernahme von Monsanto die neue Division Crop Science führen soll. Bayer will den Deal weiterhin im zweiten Quartal abschließen.



