Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach einer Telefonkonferenz mit dem Management des Sportartikelherstellers von 58 auf 70 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Boss erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzung für den Gewinn im Geschäftsjahr 2019 auf 2,57 Dollar je Aktie, liegt damit aber unter der durchschnittlichen Marktprognose. In Nordamerika komme der Adidas-Rivale wieder in die Spur. Auch die Bruttomargen sollten wieder zulegen./ajx/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-05-18/14:26

ISIN: US6541061031