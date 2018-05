In den letzten zwei Jahren waren die Marihuana-Aktien praktisch nicht aufzuhalten. In den meisten Fällen stiegen die Aktienkurse der Pot-Aktien um dreistellige oder vierstellige Prozentsätze. Diese Aufwärtstendenz ist eine direkte Folge einer bemerkenswerten Verschiebung der öffentlichen Meinung in Richtung Cannabis sowie der Erwartung, dass die Legalisierungen auf Staats- und Länderebene weitergehen. In diesem Zusammenhang fand das nationale Meinungsforschungsunternehmen Gallup heraus, dass fast zwei Drittel der Amerikaner die Legalisierung von Marihuana in der Umfrage vom Oktober 2017 befürworteten. Im Vergleich dazu lag die Unterstützung für die Legalisierung im Jahr 1995 bei nur 25 %, dem Jahr, bevor Kalifornien der erste Staat ...

