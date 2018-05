IRW-PRESS: Intact Gold Corp.: UAVMAG-Messung über Intact Gold Projekt Ortona in Quebec abgeschlossen

UAVMAG-Messung über Intact Gold Projekt Ortona in Quebec abgeschlossen

18. Mai 2018 - Vancouver, BC - Intact Gold Corp. (TSX-V: ITG) (FWB: 1A5) (Intact Gold oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss einer geophysikalischen UAVMAGTM-Messung über dem Goldprojekt Ortona im Westen der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben.

Eine Crew von Pioneer Aerial Surveys führte die Arbeiten im Laufe einer Woche mithilfe einer Drohne (UAV) durch. Der Zweck der geophysikalischen Messung bestand darin, das Projekt auf magnetische Anomalien zu untersuchen, die mit Unterschieden in der Lithologie und/oder den Strukturen in Zusammenhang stehen. Die Messung stellte mehrere interessante Gebiete heraus, die weiterer Arbeiten bedürfen.

Die Ergebnisse der Messung geben Aufschluss über die Strukturen, die für die in diesem Gebiet bekannte Mineralisierung in der Scherzone in Frage kommen. Intact Gold verwendet die Ergebnisse der UAVMAGTM-Messung bei der Ausarbeitung seines zukünftigen Explorationsplan.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43419/2018-05-17O rtonaUAVMAGsurveyfinal_DEPRcom.001.png

Die Konzession Ortona liegt weniger als 1 Kilometer nordwestlich der historischen Minen Belleterre. Die Mine Belleterre, die nicht Teil des Konzessionsgebiets Belleterre ist und auch niemals war, produzierte von 1936 bis 1959 2.177.400 Tonnen mit 10,73 Gramm Gold pro Tonne und 1,37 Gramm Silber pro Tonne.

Quellenangaben

Parvar K. & Wood C., 2018. Technical Report on UAV Magnetic Surveys Conducted over Ortona Properties

Qualifizierter Sachverständiger

Terrence Coyle, P.Geo, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und freigegeben. Die enthaltenen Informationen zur Ressource haben historischen Charakter und wurden nicht bestätigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON INTACT GOLD CORP.

gez.: Anthony Jackson, President und CEO

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme von historischen Tatsachen enthält diese Pressemeldung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch den Gebrauch von Wörtern wie planen, erwarten, beabsichtigen, rechnen mit, schätzen und anderen vergleichbaren Ausdrücken gekennzeichnet bzw. umfassen Aussagen, die besagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreffen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gehören ohne Einschränkung auch Aussagen zu den Erwartungen der Geschäftsführung im Hinblick auf den Erwerb des Konzessionsgebiets. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass diese in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind; es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Hierzu zählt unter anderem auch das Risiko, dass das Unternehmen nicht die notwendigen Finanzmittel hat, um seine Zahlungen gemäß der Vereinbarung zu leisten, dass die TSX-V die Transaktion nicht genehmigt, sowie andere Faktoren außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung und Absicht zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ausdrücklich ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass keine Qualified Person ausreichende Arbeiten durchgeführt hat, um die historische Schätzung als aktuelle Ressourcen zu klassifizieren, weshalb Intact Gold die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen behandelt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Quelle: Intact Gold Corp.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43419

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43419&tr=1

