Stuttgart - Die Inflation in Deutschland hat sich im April nicht verändert, so die Börse Stuttgart.Die Verbraucherpreise hätten im abgelaufenen Monat um 1,6 Prozent höher als im April 2017 gelegen. Im März 2018 habe die Inflationsrate - gemessen am Verbraucherpreisindex - ebenfalls bei einem Plus von 1,6 Prozent gelegen. Das habe das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitgeteilt. Teurer geworden seien vor allem Lebensmittel: Dafür hätten Verbraucher 3,4 Prozent mehr bezahlen müssen als noch vor einem Jahr. Die Preise für Energie und Kraftstoffe hätten um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...