Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Autozulieferers Polytec von 19,00 auf 15,90 Euro abgesenkt. Die Anlageempfehlung lautet weiter auf "Hold".

Die Debatte um mögliche Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in Deutschland habe dazu geführt, dass Polytec weniger Produkte für Diesel-Pkw abgesetzt habe, schreibt Analyst Michael Marschallinger in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Diese Unsicherheit wird nun in den neuen Schätzungen berücksichtigt, woraus sich das niedrigere Kursziel ergibt.

Der Bedarf an Produkten für Fahrzeuge mit Dieselantrieb werde sich voraussichtlich zwar hin zu jenen mit Benzinantrieb oder alternative Antriebstechnologien verschieben, erwartet der Analyst. Kurzfristig sehe er jedoch keinen Treiber für den Aktienkurs.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse wurden die Polytec-Aktien am Freitag im Verlauf bei 14,38 Euro gehandelt.

