Am Donnerstag hat der Dow Jones leichte Verluste eingefahren. Am Ende des Handelstages notierte der amerikanische Leitindex 0,22 Prozent schwächer. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.