von Ralf Ferken, Euro am Sonntag Dividenden und Zinsen sind gefragt. Das zeigt der JP Morgan Global Income Fund, in den Anleger in Erwartung regelmäßiger Einnahmen über 25 Milliarden Euro investiert haben. Seit dem Start 2008 managt Michael Schoenhaut den Fonds von New York aus, er sucht nach Aktien und Anleihen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...