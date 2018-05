Liebe Trader,

Der US-Zahlungsdienstleister PayPal hat sich ein schwedisches FinTech-Unternehmen als Übernahmekandidat herausgesucht und verspricht sich hierdurch tieferen Marktzugang. Technisch hält sich die Aktie zudem in einem äußerst interessanten Bereich auf! Noch aber blockiert ein kurzfristiger Abwärtstrend seit Ende Januar ein Weiterkommen der PayPal-Aktie, wobei das Papier im gestrigen Handel bereits seine Fühler an die Zwischenhochs aus April dieses Jahres ausgestreckt hat. Bleibt die bisherige Aufwärtsdynamik in der Aktie bestehen, stehen die Chancen auf einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend recht gut, zeitgleich können interessierte Investoren auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung bei PayPal setzen.

Long-Chance:

Für ein nachhaltiges Kaufsignal in Richtung der Märzhochs bei 83,99 US-Dollar und darüber zum Jahreshoch von 86,32 US-Dollar muss mindestens das Niveau von 81,00 US-Dollar geknackt werden. Erst dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der bisherigen Erholungsbewegung seit Anfang Mai merklich an und kann über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte vorsichtshalber noch unterhalb von rund 79,00 US-Dollar angesetzt werden, falls Aktionäre doch noch einen Rückzieher vollziehen sollten. Aber erst unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 76,93 US-Dollar droht hingegen eine Korrektur zunächst an die Marke von rund 74,00 US-Dollar. Im Zweifelsfall wird noch einmal die Horizontalunterstützung um 72,00 US-Dollar angesteuert.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 81,00 US-Dollar

Kursziel: 83,99 / 86,32 US-Dollar

Stop: < 79,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,00 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



PayPal Holdings Inc.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse: 79,19 US-Dollar; 15:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.