NEW YORK (Dow Jones)--Leicht im Minus ist die Wall Street in den Freitag gestartet. Kurz nach Handelsbeginn verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 24.698 Punkte, der S&P-500 gibt 0,2 Prozent ab und der Nasdaq-Composite fällt um 0,3 Prozent. Ein Hauptthema dürften die Handelsgespräche zwischen Amerika und China sein. Ein offizieller Vertreter Chinas hat inzwischen zurückgewiesen, dass sein Land ein Angebot gemacht habe, den Überschuss der Handelsbilanz zwischen beiden Ländern um 200 Milliarden Dollar zu senken. Stattdessen setzen sich zunehmend Skepsis und Zweifel durch, ob es zu einer Einigung kommen wird.

Daneben dürfte weiterhin die hohe Rendite an den Anleihemärkten im Blick stehen, die sich bei den zehnjährigen Staatstiteln hartnäckig über 3 Prozent hält, aktuell rentieren die Titel mit 3,09 Prozent. Die 3er-Marke gilt als Warnsignal für Aktieninvestments. Hohe Anleiherenditen vermindern die Attraktivität anderer Anlagen, etwa Aktien. Ebenfalls ein Dauerthema sind die hohen Ölpreise. Die Aktien der Branche ziehen seit geraumer Zeit an, dies könnte sich am Freitag fortsetzen.

Dollar hält sich oben

Der Dollar zeigt weiter Stärke. Nachdem er im Verlauf gegen den Euro etwas nachgegeben hat, ist er bereits wieder auf dem Vormarsch, und die Gemeinschaftswährung ist erneut klar unter 1,18 Dollar gefallen, aktuell steht sie bei rund 1,1760. Zur Zeit spricht vieles für die US-Devise: starke Konjunkturdaten, eine straffe Geldpolitik und hohe Anleiherenditen. Zudem wird der Euro wegen der Bedenken rund um die sich abzeichnende italienische Regierung am Boden gehalten.

Etwas Ruhe ist in den Ölpreis eingekehrt. Nachdem der Preis für Brentöl am Donnerstag im Hoch über 80 Dollar notiert hatte, liegt er aktuell wieder knapp darunter. Gegenüber dem Donnerstags-Settlement verliert er 0,1 Prozent auf 79,25 Dollar je Barrel. WTI verliert 0,1 Prozent auf 71,41 Dollar. Teilnehmer rechnen mit weiterer Stärke beim Ölpreis, gestützt durch den Streit zwischen Amerika und Iran sowie die Produktionsprobleme in Venezuela.

Der Goldpreis gibt etwas nach. Hier belastet zum einen der starke Dollar, zum anderen das Umfeld steigender Zinsen, das dem Edelmetall als Anlage Konkurrenz macht. Aktuell verliert die Feinunze 0,2 Prozent auf 1.289 Dollar.

Paypal mit Übernahme gesucht

Am Aktienmarkt richtet sich der Blick auf Paypal. Das Unternehmen expandiert in den stationären Einzelhandel. Das Unternehmen bestätigte, was zuvor aus informierten Kreisen durchgesickert war: Der Zahlungsdienstleister übernimmt das schwedische Fintech-Startup iZettle AB für 2,2 Milliarden Dollar. Der Mobile-Payment-Anbieter iZettle bietet unter anderem kleinere Chip-Kartenleser für Smartphones und Tablets an. Paypal verschafft sich mit dieser größten Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte Zugang zu hunderttausenden Ladengeschäften weltweit. Bei den Anlegern kommt das gut an: Die Paypal-Aktie steigt um 1 Prozent.

Applied Materials verlieren 7,3 Prozent, nachdem der Chipausrüster bei der Vorlage von Zahlen zu seinem zweiten Geschäftsquartal einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben hat. Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal haben indessen positiv überrascht.

Der Einzelhändler Nordstrom hat im ersten Geschäftsquartal ein im Vergleich zu Wettbewerbern wie Macy's und Walmart eher mäßiges flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 0,6 Prozent verzeichnet, das überdies von einer Sonderangebotsaktion getrieben war. Die Aktie sackt um 7,8 Prozent ab.

Amgen steigen um 0,6 Prozent. Der Biotechnologiekonzern hat mit seinem Partner Novartis die US-Zulassung für das Migränepräparat "Aimovig" erhalten. Aus Sicht der Credit Suisse handelt es sich um eine "historische" Entscheidung.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.697,68 -0,07 -16,30 -0,09 S&P-500 2.714,61 -0,20 -5,52 1,53 Nasdaq-Comp. 7.358,76 -0,32 -23,71 6,60 Nasdaq-100 6.869,81 -0,46 -31,82 7,40 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,54 -2,0 2,56 134,2 5 Jahre 2,91 -2,7 2,93 98,3 7 Jahre 3,04 -2,0 3,06 79,6 10 Jahre 3,09 -2,4 3,11 64,4 30 Jahre 3,23 -1,3 3,25 16,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:23 Uhr Do, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1763 -0,29% 1,1815 1,1799 -2,1% EUR/JPY 130,46 -0,17% 130,94 130,74 -3,6% EUR/CHF 1,1763 -0,42% 1,1813 1,1819 +0,4% EUR/GBP 0,8733 +0,05% 0,8737 1,1457 -1,8% USD/JPY 110,93 +0,13% 110,84 110,83 -1,5% GBP/USD 1,3469 -0,35% 1,3522 1,3516 -0,3% Bitcoin BTC/USD 8.134,35 -0,9% 8.049,28 8.333,65 -40,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,41 71,49 -0,1% -0,08 +18,9% Brent/ICE 79,25 79,30 -0,1% -0,05 +21,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,78 1.291,55 -0,2% -2,77 -1,1% Silber (Spot) 16,40 16,43 -0,2% -0,03 -3,2% Platin (Spot) 885,65 891,50 -0,7% -5,85 -4,7% Kupfer-Future 3,06 3,08 -0,6% -0,02 -7,9% ===

