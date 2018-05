Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA2103171039 Constantine Metal Resources Ltd. 18.05.2018 CA2103172029 Constantine Metal Resources Ltd. 22.05.2018 Tausch 4:1

CA29251N1042 Encanto Potash Corp. 18.05.2018 CA29251N3022 Encanto Potash Corp. 22.05.2018 Tausch 10:1

CA9219455073 Vantex Resources Ltd. 18.05.2018 CA9219456063 Vantex Resources Ltd. 22.05.2018 Tausch 5:1

CA64438T4019 NFI Group Inc. 18.05.2018 CA62910L1022 NFI Group Inc. 22.05.2018 Tausch 1:1

CA1688831066 Chilean Metals Inc. 18.05.2018 CA1688832056 Chilean Metals Inc. 22.05.2018 Tausch 4:1

US2862211065 Sesen Bio Inc. 18.05.2018 US8177631053 Sesen Bio Inc. 22.05.2018 Tausch 1:1

US23317H1023 DDR Corp. 18.05.2018 US23317H8549 DDR Corp. 22.05.2018 Tausch 2:1