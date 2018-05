Paris - Was die Kursentwicklung angeht, kann seit Monaten kein Industriemetall mit Nickel Schritt halten, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Mit einem Kursplus von gut 13 Prozent seit Jahresbeginn führe Nickel die Performance-Hitliste der Industriemetalle klar an - und auch auf Jahressicht lasse das vor allem für die Edelstahlproduktion benötigte Industriemetall der Konkurrenz mit einem Kurszuwachs von über 54 Prozent keine Chance.

