Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Roding (pta043/18.05.2018/16:10) - 18. Mai 2018. Die Mühlbauer Group konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr erwartungsgemäß nicht an ihre Bestmarken in Umsatz und Ergebnis des Vorjahres anschließen. Mit dem im Berichtsjahr erzielten konsolidierten Umsatz von 266,4 Mio. EUR reduzierte sich das im vergleichbaren Vorjahr (293,5 Mio. EUR) erzielte Umsatzvolumen um 27,1 Mio. EUR bzw. 9,2 % deutlich, während sich die Gesamtleistung des Konzerns im gleichen Zeitraum von 285,1 Mio. EUR um 13,1 Mio. EUR bzw. 4,6 % auf 272,0 Mio. EUR verringerte. Ursächlich für diese rückläufige Entwicklung waren vor allem projektbezogene Schwankungen im TECURITY®-Bereich sowie ein Absatzrückgang im stark wettbewerbsgeprägten AUTOMATION-Bereich, der auch aus einer vorübergehenden Sättigung des RFID-Markts resultierte.



Von dieser Geschäftsentwicklung war auch das operative Ergebnis betroffen. Dieses fiel mit 42,4 Mio. EUR um 5,7 Mio. EUR bzw. 11,9 % geringer aus als im Vorjahr (48,1 Mio. EUR). Insgesamt weist die Mühlbauer Group im Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss von 27,1 Mio. EUR aus - nach 39,5 Mio. EUR im Vorjahr.



Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2017 erneut eine Dividende von 1,50 EUR je nennwertloser Stückaktie auszuschütten.



Aufgrund der gegenwärtigen Zurückhaltung im Industriegeschäft, der Unvorhersehbarkeit hinsichtlich deren Dauer und dem mit dem Projektgeschäft im TECURITY®-Markt verbundenen Risiko geht die Mühlbauer Group für das Geschäftsjahr 2018 derzeit von Umsatzerlösen auf Vorjahresniveau aus, während projektbezogene Kostensteigerungen voraussichtlich zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr führen werden.



