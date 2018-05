Lauda-Königshofen - Tele Columbus-Aktie: Gegenbewegung bald möglich - Aktienanalyse Der Kabelanbieter Tele Columbus (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) befindet sich seit Tagen im freien Fall und gab allein in der Woche gut 18 Prozent nach - doch am Freitag regt sich merklicher Widerstand gegen den vorausgegangenen Abverkauf, Gründe liegen auch in einer potenziellen Übernahme des Unternehmens, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...