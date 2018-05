Shanghai (ots/PRNewswire) - Anlässlich der Eröffnungsveranstaltung der internationalen Tourismusmesse ITB China in Shanghai wurden am 16. Mai 2018 die offiziellen Partner für den Förderungsplan vom Europäisch-Chinesischen Tourismusjahr 2018 ("ECTY") bekanntgegeben: Union Pay International, Tencent, Ctrip, Tuniu, Fliggy, Qyer und Tongcheng. Diese Partner werden mit der China Tourism Academy, der European Travel Commission (ETC), Welcome Chinese und Vertretern vom Europäisch-Chinesischen Tourismusjahr 2018 zusammenarbeiten, um die Beliebtheit europäischer Länder als Reiseziele für chinesische Touristen zu fördern, die Interesse an einem Besuch des "alten Kontinents" haben.



Aufgrund ihrer fest verankerten institutionellen sowie kommerziellen Beziehungen auf dem chinesischen Markt hat der ETC-Partner Select Holding bzw. Welcome Chinese diese Entscheidungsträger des chinesischen Tourismusmarkts als strategische Partner für das ECTY gewonnen, um so neue europäische Reiseziele zu bewerben.



Jeder Partner repräsentiert seinen jeweiligen Sektor und wird eine Schlüsselrolle in der Planung der Plattform für europäische Reiseziele übernehmen sowie die Qualität der Reiseerfahrung chinesischer Touristen verbessern.



Select Holding ist der exklusive Aussteller des Welcome Chinese-Zertifikats, der einzigen von der chinesischen Regierung offiziell anerkannten Zertifizierung für die Verbesserung der Urlaubserfahrung chinesischer Touristen. Das Welcome Chinese-Zertifikat wird von der China Tourism Academy, der öffentlichen Behörde des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Volksrepublik China, vergeben. Die Welcome Chinese-Zertifizierung bietet die Möglichkeit, gastfreundliche Dienstleistungen auszuzeichnen, um so Reiseveranstaltern und Touristikfachkräften beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Vertretern des chinesischen Outbound-Marktes zu unterstützen.



Der europäische Outbound-Markt ist bereit für chinesische Touristen



Eduardo Santander, Executive Director der ETC, sagte: "In Europa ist man sich bewusst, dass lokale Reiseziele in China wettbewerbsfähig bleiben müssen. Nur durch eine intensivere Kooperation mit chinesischen Behörden und verstärktem Engagement seitens des europäischen Tourismussektors gegenüber zielgerichteten gemeinsamen öffentlich-privaten Marketinginitiativen wird Europa erfolgreich mehr Besucher aus China gewinnen können."



Jacopo Sertoli, President von Welcome Chinese, kommentierte: "Nach der Anerkennung durch die chinesische Regierung möchte Welcome Chinese nun die Dienstleistungen für chinesische Touristen verbessern, indem es als kulturelles Bindeglied zwischen westlichen Ländern und China fungiert und exklusiven Zugang zum chinesischen Tourismusmarkt bietet. Das Europäisch-Chinesische Tourismusjahr bietet zertifizierten Mitgliedern von Welcome Chinese und Unternehmen im Tourismussektor, die eine solche Zertifizierung begrüßen, eine hervorragende Gelegenheit. Dank der Partnerschaften mit CCTV, UnionPay, Ctrip, Tencent, Global Data, Lobster Ink, Tuniu, Qyer, Caissa und Fliggy kann Welcome Chinese das europäische Gastgewerbe effektiv bei der Einführung seiner Standards unterstützen, so dass es den Anforderungen der neuen Touristenströme aus China gerecht werden kann."



