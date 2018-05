Liebe Trader,

Das Wertpapier des US-amerikanischen Baumaschinenherstellers Caterpillar erfreut sich seit Anfang Mai wieder größerem Interesse und steuerte in den letzten Tagen wiederholt seinen kurzfristigen Abwärtstrend an. Möglicherweise reicht diesmal die Kraft für ein nachhaltiges Kaufsignal aus!

Rückbluick: An den Rekordhochs von 173,24 US-Dollar aus Anfang dieses Jahres etablierten Marktteilnehmer in diesem Bereich ein Doppeltop und führten zu einem ersten ernst zu nehmenden Rücksetzer auf zunächst 142,85 US-Dollar. Bis Anfang April setzte der Wert sogar auf 138,95 US-Dollar zurück. Seither beherrscht ein Abwärtstrend das Kursgeschehen bei der Caterpillar-Aktie, das Papier konnte jedoch schon wieder an diese Hürde zulegen und probt womöglich bald einen Ausbruch darüber, was mit einem Kaufsignal einher gehen könnte und daher gute Handelschancen eröffnet.

Long-Chance:

Noch haben stehen Käufer in den Startlöchern und warten zunächst ab! Nur ein dynamischer Kurszuwachs über das Niveau von mindestens 158,00 US-Dollar kann daher ein Kaufsignal aufstellen und Gewinne bis in den Bereich von zunächst 164,60 US-Dollar erlauben. Darüber könnten anschließend Gewinne bis in den Bereich der Jahreshochs von 173,24 US-Dollar folgen. Der Stop gemessen am Basiswert sollte das Niveau von 151,00 US-Dollar zunächst noch nicht überschreiten. Der Anlagehorizont hierbei beläuft sich auch nur wenige Wochen und minimiert das Risiko im Vergleich zu einem mittelfristigen Investment merklich. Sollte Caterpillar vor einem Kaufsignal unter dieses Niveau nämlich zurückfallen, muss mit einem Rücklauf der Aktie auf 145,00 US-Dollar gerechnet werden. Größere Verkaufssignale ergeben sich aber erst bei einem Rutsch unter die aktuellen Apriltiefs von 138,05 US-Dollar. In diesem Fall könnte es sogar auf 120,00 US-Dollar weiter abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 158,00 US-Dollar

Kursziel: 164,40 / 173,24 US-Dollar

Stop: < 151,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 7,00 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Caterpillar Inc.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse: 153,69 US-Dollar; 15:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

