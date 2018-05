Medienmitteilung CALIDA GROUP

Generalversammlung der CALIDA Holding AG nimmt alle Anträge des Verwaltungsrates an

An der ordentlichen Generalversammlung der CALIDA Holding AG haben die Aktionäre bei allen Traktanden gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates gestimmt.

Nathalie Gaveau wird neue Verwaltungsrätin und ersetzt Jean-Paul Rigaudeau, der aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl stand. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen bisherigen Verwaltungsräte und deren Präsident wurden in ihrem Amt bestätigt.

Der Vergütungsbericht und die Anträge zur Vergütung von Verwaltungsrat und Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2019 wurden von den Aktionären ebenso bestätigt, wie die Dividendenausschüttung.

Sursee (Schweiz), 18. Mai 2018

