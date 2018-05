Berenberg senkt Deutsche Börse auf 'Sell' - Ziel 109 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der Deutschen Börse von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 109 Euro gesenkt. Das Kursziel sei überschritten worden, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem reduzierte Turner seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Damit spiegele er den im Jahresvergleich sinkenden Trend bei den Handelsvolumina wider. Anleger sollten Gewinne mitnehmen.

Jefferies senkt Uniper auf 'Underperform' - Ziel 22 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Uniper von "Hold" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 15,50 auf 22 Euro angehoben. Die Aussichten für den Kraftwerksbetreiber hätten sich verschlechtert - nicht zuletzt nach den enttäuschenden Ergebnissen des ersten Quartals, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei durch die Hoffnung auf eine vollständige Kontrollübernahme von Fortum gestützt worden. Dies sei aber unwahrscheinlich. Beim neuen Kursziel werde auch das Angebot von Fortum berücksichtigt.

Equinet hebt Pfandbriefbank auf 'Accumulate' - Ziel 14,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Deutsche Pfandbriefbank von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 14,50 Euro angehoben. Analyst Philipp Häßler begründete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit unerwartet guten Ergebnissen im ersten Quartal, dem deutlich gesunkenen Aktienüberhang sowie einer inzwischen wahrscheinlichen Zielerhöhung für das Gesamtjahr.

Barclays senkt Tele Columbus auf 'Equal Weight' - Ziel 7,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Tele Columbus nach Zahlen von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 10,30 auf 7,50 Euro gesenkt. Er habe seine Gewinnerwartungen nach der Prognosesenkung des Kabelnetzbetreibers deutlich reduziert, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine neue Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) liege am unteren Ende des Unternehmensausblicks.

Goldman senkt Applied Materials auf 'Neutral' - Ziel 58 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Applied Materials von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 58 US-Dollar gesenkt. Die Fundamentaldaten im Display-Geschäft seien noch schlechter als befürchtet, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Enttäuschend seien auch die Aussichten für die Marktanteilsgewinne im Kerngeschäft mit Halbleiter-Anlagen.

Goldman streicht Enel von Conviction Buy List - Ziel 6 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Enel von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber mit einem von 6,15 auf 6,00 Euro gesenkten Kursziel auf "Buy" belassen. Damit berücksichtige er die Risiken einer neuen Energiepolitik im Falle einer neuen Regierung in Italien unter der Führung der Fünf Sterne und Lega, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Commerzbank nimmt Airbus mit 'Buy' wieder auf - Ziel 125 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Airbus mit "Buy" und einem Kursziel von 125 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Airbus habe die Flughöhe längst noch nicht erreicht, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem aufgrund steigender Auslieferungen von Flugzeugen für die Zivilluftfahrt und des allmählich profitablen A350-Programms prognostiziert der Experte bis 2023 ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von im Schnitt 15 Prozent jährlich. Im Aktienkurs erscheine dies noch nicht eingepreist.

JPMorgan nimmt Puma mit 'Overweight' wieder auf - Ziel 550 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 550 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Puma biete das attraktivste Wachstumspotenzial unter den europäischen Sportartikelherstellern, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Solide Umsatzsteigerungen träfen auf anhaltende Margenerholung. Zudem sei die Bewertung der Papiere noch nicht ausgereizt./ag

NordLB hebt Ziel für Allianz auf 200 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für die Allianz-Aktien nach Zahlen zum ersten Quartal von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Angesichts der Belastungen durch Wechselkurseffekte seien die Ergebnisse gut ausgefallen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Versicherer sei auf dem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

Berenberg hebt Ziel für Commerzbank auf 8,60 Euro - 'Sell'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Commerzbank von 5,00 auf 8,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Seine Bewertung basiere nun auf den Schätzungen für 2020, begründete Analyst Adam Barrass das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht jedoch davon aus, dass die dutchschnittlichen Markterwartungen weiter sinken werden.

