Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 14. bis 18.05.2018

MONTAG

NordLB hebt Deutsche Post auf 'Kaufen' - Ziel 38 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Deutsche Post nach dem Kursrückgang von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 38 Euro belassen. Analyst Volker Sack riet in einer am Montag vorliegenden Studie trotz etwas enttäuschender Zahlen zum Wiedereinstieg. Er geht weiter davon aus, dass die Jahresziele erreicht werden.

Kepler Cheuvreux senkt Jenoptik auf 'Hold' - Ziel 34,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien von Jenoptik nach dem sehr guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 32,50 auf 34,50 Euro angehoben. Der Technologie- und Rüstungskonzern habe im ersten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. Abbott erhöhte seine Prognosen für das laufende und das kommende Jahr. Allerdings bräuchten die Aktien nun eine Verschnaufpause.

Commerzbank senkt Ströer auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Ströer nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 64 auf 65 Euro angehoben. Der Außenwerbespezialist dürfte durchwachsene Zahlen für das erste Quartal vorlegen, schrieb Analystin Sonia Rabussier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig fehle es an weiteren Kurstreibern. Das Kursziel basiere nun auf den Schätzungen für 2019, begründete die Expertin die leichte Kurszielerhöhung.

DIENSTAG

NordLB hebt Commerzbank auf 'Halten' - Ziel 11 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Aktie der Commerzbank nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Mit der im Auftaktquartal verzeichneten Stagnation der bereinigten Gesamterträge und dem Rückgang des operativen Ergebnisses habe der Markt gerechnet, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der anhaltenden Ertragsschwäche und geringen Eigenkapitalrendite halte er die niedrige Bewertung für angemessen.

Independent Research hebt Allianz SE auf 'Kaufen' - Ziel 225 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Allianz SE nach Zahlen für das erste Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 210 auf 225 Euro angehoben. Analyst Markus Rießelmann hob seine Gewinn- und Dividendenschätzungen für 2018 und 2019 in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Das aktuelle Bewertungsniveau werde der operativen Stärke des Münchner Versicherers nicht gerecht.

DZ Bank senkt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 74 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Lanxess nach den jüngsten Kursgewinnen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der angehobene Jahresprognose des Chemiekonzerns sei weitgehend in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den fairen Wert für die Aktien hob er von 73 auf 74 Euro an.

MITTWOCH

DZ Bank senkt Thyssenkrupp auf 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 25 auf 22 Euro gesenkt. Das zweite Quartal des Geschäftsjahres des Industriekonzerns habe ein gemischtes Bild geliefert, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuschend sei vor allem die Entwicklung in der Sparte Industrielösungen gewesen. Zudem verzögere sich das Stahl-Joint-Venture. Schlamp kappte seine Gewinnschätzungen.

Goldman senkt Allianz SE auf 'Neutral' und Ziel auf 210 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Allianz SE von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 215 auf 210 Euro gesenkt. Bei der Allianz laufe es zwar operativ gut und auch die Bilanz sei stark, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern. Die Markterwartungen lägen jedoch bereits über dem oberen Ende der Konzernziele. Zudem habe der Konzern seine finanzielle Flexibilität zuletzt durch Aktienrückkäufe, Dividende und Zukäufe beschränkt. Darüber hinaus führt Vo auch die Bewertung als Grund für die Abstufung an.

Goldman senkt Hapag-Lloyd auf 'Sell' - Ziel 30 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hapag-Lloyd nach der starken Kursentwicklung von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 30,50 auf 30 Euro gesenkt. In den vergangenen zwölf Monaten hätten die Papiere der Container-Reederei um fast ein Drittel zugelegt, während sich die Gewinnerwartungen halbiert hätten, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit weiter sinkenden Schätzungen. Die Kosten dürften über den Sommer schneller anziehen als die Preise, so Creuset.

DONNERSTAG

Kepler Cheuvreux hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 88 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HeidelbergCement nach dem Kursverlust von 14 Prozent seit seiner Abstufung im Januar wieder von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 87 auf 88 Euro angehoben. Fundamental habe sich nicht viel geändert, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei nun aber wieder interessant.

NordLB senkt TAG Immobilien auf 'Halten' - Ziel 17,50 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat TAG Immobilien nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aber von 16,60 auf 17,50 Euro an. Das Unternehmen habe im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Mit Blick auf die Leerstandsquote sowie die Refinanzierungskosten sieht er noch Luft nach oben.

JPMorgan senkt Stabilus auf 'Neutral' - Ziel 85 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus nach der starken Kursentwicklung von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 85 Euro belassen. Es handle sich also eher um eine taktische Abstufung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich bleibt der Experte vom Autozulieferer sehr überzeugt.

FREITAG

Berenberg senkt Deutsche Börse auf 'Sell' - Ziel 109 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der Deutschen Börse von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 109 Euro gesenkt. Das Kursziel sei überschritten worden, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem reduzierte Turner seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Damit spiegele er den im Jahresvergleich sinkenden Trend bei den Handelsvolumina wider. Anleger sollten Gewinne mitnehmen.

Jefferies senkt Uniper auf 'Underperform' - Ziel 22 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Uniper von "Hold" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 15,50 auf 22 Euro angehoben. Die Aussichten für den Kraftwerksbetreiber hätten sich verschlechtert - nicht zuletzt nach den enttäuschenden Ergebnissen des ersten Quartals, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei durch die Hoffnung auf eine vollständige Kontrollübernahme von Fortum gestützt worden. Dies sei aber unwahrscheinlich. Beim neuen Kursziel werde auch das Angebot von Fortum berücksichtigt.

Equinet hebt Pfandbriefbank auf 'Accumulate' - Ziel 14,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Deutsche Pfandbriefbank von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 14,50 Euro angehoben. Analyst Philipp Häßler begründete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit unerwartet guten Ergebnissen im ersten Quartal, dem deutlich gesunkenen Aktienüberhang sowie einer inzwischen wahrscheinlichen Zielerhöhung für das Gesamtjahr.

/he

AXC0298 2018-05-18/21:50