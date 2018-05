Frankfurt am Main/München (ots) - Die ARD Degeto freut sich über zwei Auszeichnungen: Julia Jentsch erhält den Bayerischen Fernsehpreis als beste Schauspielerin für die ARD-Degeto-Koproduktion "Das Verschwinden". Der Sonderpreis geht an die Erfolgsserie "Babylon Berlin". Der Bayerische Fernsehpreis wird heute Abend, 18. Mai 2018, zum 30. Mal im Prinzregententheater München verliehen.



ARD-Degeto-Geschäftsführerin Christine Strobl gratuliert den Preisträgern ganz herzlich und freut sich über diese Auszeichnungen: "Diese Preise würdigen die herausragenden Leistungen und das große Engagement aller Beteiligten. Für uns als Degeto ist der Bayerische Fernsehpreis ein weiterer Beleg für die Qualität unserer Serien im Ersten."



"Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film. Die Free-TV-Premiere ist im Herbst 2018 im Ersten. Die Jury begründet den Sonderpreis: "Mit 'Babylon Berlin' erblickte nach mehr als 180 Drehtagen Deutschlands größtes Serienprojekt das Licht der Fernsehwelt. Die Konstellation war dabei ein echtes Novum - einzigartig und mutig zu gleich: Auf Initiative von X Filme Creative Pool sind ARD Degeto, Sky und Beta Film zur Realisierung von 'Babylon Berlin' eine Partnerschaft eingegangen mit keinem geringeren Ziel, als das Seriengenre in Deutschland und Österreich auf ein neues Level zu heben."



Julia Jentsch erhält die Ehrung für ihre Rolle der Michelle Grabowski in der vierteiligen, von der ARD Degeto koproduzierten Miniserie "Das Verschwinden". "Das Verschwinden" ist eine 23/5 Filmproduktion in Koproduktion mit BR, ARD Degeto, NDR und SWR. Die Jury begründet ihre Wahl: "In der Krimiserie 'Das Verschwinden' ... spielt Julia Jentsch die Mutter der verschwundenen Janine in mitreißender und packender Weise. Der Zuschauer wird durch sie in diese Welt der Verzweiflung, des Scheins und der Verwerfungen hineingezogen ... Julia Jentsch fesselt mit ihrem Spiel, das bis an die Schmerzgrenze geht, keinen Zuschauer kalt lassen kann und noch lange Zeit im Gedächtnis bleibt."



Erstausstrahlung: 22. bis 31.Oktober 2017 im Ersten



