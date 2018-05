Peking (ots/PRNewswire) - Am 15. Mai hat der globale Indexanbieter MSCI bekanntgegeben, dass 234 chinesische A-Shares, einschließlich Tunghsu Optoelectronic (000413.SZ), am 1. Juni auf seine relevanten Welt- und Regionalindizes gesetzt werden, darunter den MSCI Emerging Markets Index.



Der MSCI China Index ist ein von Morgan Stanley Capital International kompilierter Index, der die Entwicklung chinesischer A-Shares abbildet. MSCI hat vor kurzem die Ergebnisse des halbjährlichen Index-Review (Mai 2018) für die MSCI Equity Indizes veröffentlicht, einschließlich MSCI China A Inclusion Index und MSCI China Index. Tunghsu Optoelectronic, eines der führenden chinesischen Unternehmen im Bereich intelligenter High-End-Fertigungsprozesse, befindet sich unter den 234 chinesischen A-Shares.



Ein Anlageverwalter bei Guoyuan Securities (Hong Kong) Limited wird mit folgenden Worten zitiert: "Aktien, die in den MSCI China A Stock Index aufgenommen werden, werden nicht nur von passiven Fonds, sondern auch von großen Fonds beachtet. Die Aufnahme in den MSCI China A Index ist daher ein äußerst positives Signal für eine solche Aktie. Sie wird bei Anlegern Beachtung finden und wahrscheinlich das Handelsvolumen erhöhen."



Tunghsu Optoelectronic ist einer der weltweit führenden Anbieter von optoelektronischen Anzeigematerialien. Das Unternehmen ist derzeit in China der größte und weltweit der viertgrößte Hersteller von LCD-Glassubstraten. Darüber hinaus betätigt sich Tunghsu Optoelectronic in verschiedenen weiteren Geschäftsfeldern, darunter F&E und Herstellung von Fahrzeugen mit neuartigem Energieantrieb, Industrialisierung und Anwendungen von Graphen sowie hochwertiger Maschinen- und Anlagenbau. Mit einem Betriebsertrag von 17,34 Mrd. RMB im Jahr 2017 konnte sich das Unternehmen gegenüber 2016 um 127,15 % verbessern. Die Nettogewinnbeteiligung der Aktionäre der Muttergesellschaft belief sich auf 1,74 Mrd. RMB, eine Steigerung um 33,75 % gegenüber 2016.



MSCI unterstützt mit seinen forschungsbasierten Indizes und Analysen die weltweit führenden Investoren bei Aufbau und Verwaltung besserer Portfolios. Mit der Aufnahme chinesischer A-Shares durch MSCI wird der Markt für chinesische A-Shares für institutionelle Anleger aus dem Ausland attraktiv.



OTS: Tunghsu Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126989 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126989.rss2



Pressekontakt: Nan Jiang +86-185-1128-7625