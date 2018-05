Hamburg (ots) -



Die Bewerbungsfrist für den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2019 startet. Diese Neuigkeit hat Michael Schulte am Freitagabend (18. Mai) als Gast der "NDR Talk Show" verkündet. Unter www.eurovision.de/bewerbung steht jetzt das Formular für den ESC-Vorentscheid bereit. Mitmachen können Sängerinnen und Sänger, aber auch Bands mit maximal sechs Personen. Einen eigenen Song müssen sie nicht einreichen, können es aber. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren.



Das Ende des Bewerbungsverfahrens sowie den Termin für den Vorentscheid gibt der NDR zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Auch die Daten für den ESC 2019 in Israel stehen noch nicht fest. Weitere Informationen rund um die Bewerbung beim deutschen Vorentscheid gibt es unter www.eurovision.de in den "FAQs".



Michael Schulte: "Ich habe es immer wieder sagt: Mich beim deutschen Vorentscheid zu bewerben war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Der ESC war ein riesiges Abenteuer und eine Zeit, die ich nie vergessen werde."



