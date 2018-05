FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat nach den Worten von Vorstandschef Jalal Bagherli weitere Aufträge des iPhone-Herstellers Apple erhalten. "Wir wurden jetzt mit weiteren Designs für Chips beauftragt, die 2019 ausgeliefert werden", sagte Bagherli der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. In welchem Umfang Apple dabei auch eigene Chips einsetzen werde, sei ihm nicht bekannt, fügte Bagherli hinzu. Apple steht für rund zwei Drittel des Jahresumsatzes von Dialog Semiconductor von rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Seit geraumer Zeit machen Spekulationen die Runde, dass Apple eigene Chips als Alternative zu Dialogs Energiemanagementchips entwickelt.

Für die aktuellen iPhones liefert Dialog Semiconductor einen großen, zentralen Chip und einen kleineren für die Energiesteuerung der Kamera. Hier sieht Bagherli noch Potenzial. "Für 2020 erwarten wir neben dem zentralen Chip drei bis fünf kleinere Bauteile. Schon bei den für Herbst erwarteten iPhones ist ein zweiter, kleiner Chip möglich", führte er aus. Auch außerhalb der für Dialog Semiconductor wichtigen Strommanagement-Chips macht Bagherli potenzielles zusätzliches Geschäft aus: "Etwa mit Chips für Schnell-Ladetechnik in iPhones und bei Halbleitern im Audiobereich".

Zudem werde die Dialog-US-Tochter Silego, die Apple bereits bei Computern beliefere, mittelfristig auch Produkte für iPhones und iPads anbieten, kündigte Bagherli im Gespräch mit Euro am Sonntag an. Die programmierbaren Chips sparen Platz auf Platinen. Das Segment lege seit vier Jahren "jährlich um 19 Prozent zu", so Bagherli. "Wir erwarten, dass es so bleibt."

May 19, 2018

