NEW YORK (Dow Jones)--Der Microsoft-Gründer Bill Gates hat eine Beteiligung von 5 Prozent an dem Medien- und Kabelkonzern Liberty Global gemeldet. Wie aus einer entsprechenden Börseneinreichung hervorgeht, hat Gates über seine Cascade Investment LLC sowie die Bill & Melinda Gates Stiftung per 8. Mai insgesamt fast 10,9 Millionen Aktien an Liberty Global erworben. Am Tag darauf gab der Mobilfunkanbieter Vodafone die geplante Übernahme des deutschen Kabelanbieters Unitymedia, der ebenfalls zu Liberty Global gehört, bekannt.

May 19, 2018 05:58 ET (09:58 GMT)

