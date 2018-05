Die neue US-Botschaft in Jerusalem ist für die Palästinenser nur der Anlass zu demonstrieren. Der Grund für den Unmut liegt woanders.

Die Bilder gingen um die Welt: Umhüllt von schwarzem Rauch laufen tausende Menschen über ein staubiges Feld Richtung Stacheldrahtzaun. Er markiert die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel.

Auf der anderen Seite stehen israelische Soldaten, die den Ansturm abwehren sollen. Sie schießen scharf - was Israel mit dem Recht auf Selbstverteidigung begründet. Über 60 Palästinenser sterben. Der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels wurde für die Palästinenser zum blutigsten Tag seit dem Gaza-Krieg 2014.

Vor der amerikanischen Botschaft in Jerusalem, die an diesem Tag eingeweiht wird, bleibt es hingegen erstaunlich ruhig. Wenige hundert Demonstranten haben sich vor dem Gebäude versammelt - Israelis und Palästinenser. Auch im Westjordanland geht kaum jemand auf die Straße. Das ändert sich nicht einmal, als der palästinensische Präsident Machmud Abbas seine Landsleute aufruft, am nächsten Tag aus Protest gegen die Schüsse bei Gaza aufzumarschieren und einen "Tag nationaler Trauer" zu begehen.

Weniger als 2000 Menschen demonstrieren am 15. Mai im von Israel besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem. Dabei ist es der Tag der "Nakba", der Katastrophe, mit dem die Palästinenser jährlich an ihre Flucht und Vertreibung im Jahr der israelischen Staatsgründung 1948 erinnern.

Warum waren die Menschen in Gaza bereit, ihr Leben zu riskieren, indem sie auf eine Grenze zuliefen, an der bereits seit Wochen scharf geschossen wird? Und warum trieb die Menschen im Westjordanland nicht einmal ein Trauermarsch auf die Straße?

Gaza ist ein Gefängnis

Adnan Abu-Hasna arbeitet in Gaza für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge und ihre Nachfahren, kurz UNRWA. Er sagt: "Die Menschen hier haben nichts zu verlieren."

Seit mehr als einem Jahrzehnt leben die Menschen in dem 40 Kilometer langen Küstenstreifen unter einer weitgehenden Blockade. Damals, 2006, gewann die islamistische Hamas in Gaza die Wahlen. Die Partei spricht Israel nach wie vor das Existenzrecht ab und feuert immer wieder Raketen in das Nachbarland. In den Tagen nach den Protesten versuchte sie mit Maschinengewehren, die Gegner zu treffen.

Israel und - später auch Ägypten - schlossen ihre Grenzen und begründeten dies mit Sicherheitsbedenken. Über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom gelangen zwar Waren nach Gaza, doch sie unterliegen Restriktionen. Das verarbeitende Gewerbe liegt seither so gut wie brach. Auch der Bausektor ist betroffen. Beton wird kaum hineingelassen ...

