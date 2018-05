Unterföhring (ots) - Deutschlands "Lieblings-Finne" nimmt sich eine TVOG-Auszeit. In der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" wird Samu Haber nicht mehr als Coach am berühmten Buzzer sitzen. Samu: "It's been amazing four seasons at 'The Voice' and I feel super thankful for the whole ride. Especially since we finally got the trophy home last year with Natia! Even though I know I will miss the Voice circus like hell, I feel like taking some time off from television now and spending more time on the other sides of the sweet show business."



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "In der vergangen Staffel konnte TeamSamu den 'The Voice'-Pokal mit nach Hause nehmen. Und wie heißt es so schön? Wenn es am schönsten ist, soll man... eine Pause machen. Samu, du bist und bleibst ein fantastischer Coach für unsere Talente und wirst immer ein Teil unserer großen "Voice"-Familie sein. Wir halten dir deinen Stuhl frei."



SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Samu hat mit seinem außergewöhnlichen Charme und seinem Humor 'The Voice of Germany' vier Staffeln lang bereichert. Samu, wenn du eine Auszeit vom Musik-Business brauchst, bist du jederzeit herzlich willkommen."



