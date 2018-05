Die Freeport McMoRan Aktie konnte sich in den vergangenen drei Wochen leicht erholen. Grund dafür könnten unter anderem positive Handelsbilanzdaten aus China gewesen sein. Diese unterstützten zunächst auch den Kupferpreis, der trotz eines in den vergangenen Wochen steigenden US-Dollar Kurses (US-Dollar Index) innerhalb des Korrekturtrends verblieben ist, aber gleichzeitig im primären Aufwärtstrend. Die Stabilität dürfte sich auch dank der Erwartungen an eine steigende Inflation ergeben haben.

Kupferpreis ... (Kai Rademacher)

Den vollständigen Artikel lesen ...