Montenegros bemerkenswerteste neue Anlage bietet luxuriöse Unterbringung, Gourmetküche, Fünf-Sterne-Service und -Annehmlichkeiten sowie Strandvillen am einzigen Privatstrand der Bucht von Kotor

Karisma Hotels Resorts, eine preisgekrönte Luxushotelkette, die Anlagen in Lateinamerika, der Karibik und Europa besitzt und verwaltet, ist hoch erfreut, die Eröffnung des Allure Palazzi Kotor Bay Hotels by Karisma im Juni 2018 bekanntzugeben. Die exklusive Fünf-Sterne-Anlage am Strand, die von Grund auf in Montenegros idyllischem Dobrota erbaut wurde, verbindet atemberaubende Architektur und Design nahtlos mit der bergigen Landschaft und bietet einen faszinierenden Ausblick auf die Bucht von Kotor.

Rendering of Allure Palazzi Kotor Bay (Photo: Business Wire)

Das Resort, das am einzigen Privatstrand der Bucht von Kotor gelegen ist, verfügt über 89 erstklassige Gästezimmer, 10 Villen mit Zugang zum Privatstrand sowie drei atemberaubende Penthouse-Suiten, von denen jede mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet ist. Die Unterbringung im Allure Palazzi Kotor Bay Hotel beinhaltet kostbare Bettwäsche, traumhaften Komfort und sorgfältig ausgewählte Farbpaletten, die die sonnendurchflutete Atmosphäre der Bucht von Kotor zum Leben erwecken. Die Unterbringung im Resort ist gepaart mit einem großzügigen Wellness-Bereich, einem erstklassigen Fitness-Studio und zwei geheizten Außenschwimmbecken mit einer bestechenden Kulisse.

"Allure Palazzi Kotor Bay ist der Inbegriff von Luxus, und wir sind über alle Maßen erfreut, Montenegros bemerkenswertestes Resort vorzustellen, das auch den Anforderungen der anspruchsvollsten Gäste Genüge tun wird", erklärte Armando Chomat, Executive Vice President von Premier Worldwide Marketing, den exklusiven weltweiten Vertretern für Karisma Hotels Resorts. "Dank der überaus luxuriösen Unterbringung, der unübertroffenen Serviceleistungen und Annehmlichkeiten sowie des einzigen Privatstrands in der Bucht von Kotor setzt Allure Palazzi Kotor Bay den Maßstab für ein unvergesslich authentisches Urlaubsziel in Europa."

Die 10 weitläufigen Drei-Zimmer-Strandvillen der Anlage, in denen montenegrinische Kultur und italienische Eleganz miteinander verschmelzen, bieten den ultimativen Luxus-Rückzugsort. Die wohltuenden, mit Steinen verkleideten Wände, eine Terrasse im französischen Stil und der freie Ausblick auf die Bucht, die Glockentürme von Perast und die alte Stadtmauer sorgen dafür, dass die Strandvillen ein heiteres Refugium für die Gäste schaffen. Mit einer Bootsrampe für den Zugang zum Privathafen in der Bucht von Kotor können die Villen mit einem King-Size-Bett in jedem Zimmer großzügig bis zu sechs Erwachsene und drei Kinder beherbergen; ein lauschiger Garten bietet außerdem den perfekten Rahmen für das Speisen im Freien, dazu der Zugang zum Privatstrand eine Annehmlichkeit ohnegleichen an diesem Reiseziel.

Gäste haben Zugang zu drei Restaurants mit unübertroffener Feinschmeckerküche mit mediterranem Einfluss, dazu gibt es eine VIP-Cocktailbar am Pool, eine Lounge-Bar, eine Snack-Bar am Strand sowie ein "süßes Eck" an der Strandpromenade. Mit den frischesten Zutaten aus der Region, kombiniert mit erstklassigen Weinen und alkoholischen Getränken, übertrifft das kulinarische Angebot im Allure Palazzi Kotor Bay alle Erwartungen und lässt die Gäste auf lokaler und internationaler Ebene tief in gastronomischen Erfahrungen schwelgen.

Zusätzlich zu seiner Gourmet-Küche, dem optimalen Schauplatz und dem höchst individuellen Service bietet Allure Palazzi Kotor Bay ein umfassendes Freizeit- und Unterhaltungsprogramm, einschließlich Yoga, Strandkabinen und Bottle Service in der Strand-Lounge, schonender Wellness-Anwendungen, sowie für Yacht- und Segelliebhaber Zugang zum mondänen Yachthafen in der Bucht von Kotor. Darüber hinaus können Gäste bei einem nur 15-minütigen Spaziergang zur berühmten Altstadt von Kotor historische römische und gothische Bauten sowie örtliche Geschäfte erforschen und den spektakulären Blick auf die Bucht genießen.

Das Allure Palazzi Kotor Bay Hotel by Karisma liegt in der außergewöhnlichen Bucht von Kotor in der berühmten Küstenstadt von Montenegro. Nahegelegene Sehenswürdigkeiten sind die belebten Straßen der Altstadt von Kotor, der Porto Montenegro, die legendären Kleinstädte Perast und Risan mit der Kirche "Our Lady of The Rocks" sowie der Badeort Herceg Novi. Das Hotel ist nur ca. 11 Kilometer vom Flughafen Tivat entfernt.

Preise beginnen bei 235 USD pro Nacht und 1.400 USD pro Nacht für die privaten Villen am Strand inklusive Bootsrampe. Buchungen können unter der Nummer 1-866-527-4762 oder auf der Website unter www.allurepalazzi.com getätigt werden.

Über Karisma Hotels Resorts

Karisma Hotels Resorts, eine preisgekrönte Luxushotelkette, die Anlagen in Lateinamerika, der Karibik und Europa besitzt und verwaltet, verfügt über ein eindrucksvolles Portfolio, das Folgendes umfasst: El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts sowie Karisma Hotels Adriatic. Die Anlagen wurden mit den höchsten Auszeichnungen der Branche geehrt, darunter Conde Nast Traveler's "Top 100 Hotels in the World", Conde Nast Traveler's "Top 30 Hotels in Cancun", TripAdvisor Traveler's Choice "Best Hotels for Romance" sowie AAA's "Five Diamond Award" und "Four Diamond Award". Karisma hat weltweite Anerkennung für sein kreatives Konzept in den Bereichen Hotelmanagement und Produktinnovationen erhalten. Für Buchungen und eine vollständige Liste der Anlagen von Karisma gehen Sie bitte zu www.karismahotels.com.

