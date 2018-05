Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-19 / 20:33 *JIBBIT baut innovatives Netzwerk für Cannabis-Branche* *- Deutsches Startup nutzt Blockchain-Technologie* *- Rezepte werden fälschungssicher* *- JIBBIT Token als eigene Kryptowährung* MONHEIM. Die JIBBIT GmbH, Monheim am Rhein, nutzt jetzt modernste Blockchain-Technologie, um ein umfassendes internationales Netzwerk für die Cannabis-Branche aufzubauen. Das deutsche Startup wird über die JIBBIT App der gesamten Cannabis Community Zutritt zur Kryptowelt ermöglichen. Dazu gehören u.a. ein Marktplatz für Cannabis Zubehör (Europa und Amerika) und ein Cannabis Lieferservice (zunächst nur in den USA). Besonders wichtig für Deutschland: In Kürze wird das erste deutsche Cannabis-ITO mit dem"JIB" (JIBBIT) als eigener Währung gestartet, wodurch JIBBIT das Rezeptwesen revolutionieren kann. Dank der Legalisierung für medizinisches Cannabis gibt es auch hierzulande einen regelrechten Run bei Ärzten und Apothekern. Zeitweise war Cannabis in Deutschland sogar ausverkauft. Damit nehmen aber auch die deutschlandweiten Rezeptfälschungen beträchtlich zu, was Ärzte, Apotheker und vor allem Krankenkassen vor ein immer größer werdendes Problem stellt. *JIBBIT-Lösung auf Basis Blockchain-Technologie* JIBBIT hat dazu Pläne einer Lösung entwickelt, welche bereits in diesem Jahr marktreif sein soll und in eine erste Testphase geht. JIBBIT nutzt dabei modernste Blockchain-Technologie. Dadurch, dass teilnehmende Ärzte die Rezepte in der Blockchain speichern, werden diese absolut fälschungssicher. *Eigene JIBBIT-Währung für den Zahlungsverkehr* Die Entwickler von JIBBIT haben noch deutlich mehr vor: Das Startup bringt dafür ihre eigene Kryptowährung auf den Markt, mit der man neben Bitcoin & Co. seine Waren bezahlen kann. Diese digitale Währung soll der neue Standard für Zahlung rund um das Thema Cannabis werden. Unterstützer bekommen die Möglichkeit, in Form eines ICO/ITO JIBBIT Token zu erwerben, um frühzeitig wie seinerzeit beim Bitcoin an einer möglichen Kurssteigerung zu partizipieren. Diese Emission beginnt offiziell am 01. August 2018. Strategische Partner können bereits ab dem 01. Juni 2018 am Projekt teilnehmen. *Cannabis-Markt wächst weltweit rasant* Die Cannabis Industrie ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden Branchen weltweit. Besonders in den USA, Kanada und Europa werden auch in den kommenden Jahren überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten erwartet. Durch die globale Legalisierungswelle steigt in diesem Bereich die Nachfrage nach Zubehör und Lösungen, die im Alltag benötigt werden. Gleichzeitig steigen auch die Zahlen von Rezeptfälschungen, was für viele Apotheken, Ärzte und Krankenkassen ein erhebliches Problem darstellt. Das JIBBIT-Netzwerk für die Cannabis-Branche soll jedem Kunden ermöglichen, seinen Bedarf rund um das Thema Cannabis zu decken: Zubehör für Konsum und Anbau, Lieferung von legalen THC-haltigen Produkten an die Haustür - sowie der Bedarf von Patienten, die im Verbund mit Ärzten und Apotheken ihr medizinisch verschriebenes Cannabis bekommen können. Als Zahlungsmittel im JIBBIT-Netzwerk dient der JIBBIT-Token. Ein starker Token für eine immer größer werdende Community. JIBBIT kann auf ein Team von Profis auf den Gebieten Cannabis, Krypto-Blockchain, Marketing und Investment zurückgreifen. Die Team-Erfahrungen im Bereich Marketing sowie jahrelange Erfahrung an den Aktienmärkten weltweit machen das JIBBIT-Team zu absoluten Branchenexperten. Informationen auch unter www.jibbit.io [1] Die Jibbit GmbH fokussiert sich als international tätiges Softwareunternehmen auf Lösungen für Nischenmärkte. Der Fokus liegt auf Blockchain basierten Eigenentwicklungen für die Cannabis-Branche. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken JIBBITRunner, JIBBITMarketplace und JIBBITDoc die unterschiedlichsten Kernsegmente des Cannabis-Markts ab. Jibbit GmbH Mittelstr. 11-13 40789 Monheim am Rhein *Medienkontakt:* Daniel Pikulski Head of Corporate Communications Jibbit GmbH E-Mail: d.pikulski@jibbit.io *Token Sale Kontakt:* Marco Heyse Head of Investor Relations Jibbit GmbH E-Mail: m.heyse@jibbit.io Disclaimer: www.jibbit.io/disclaimer [2] Whitepaper: www.jibbit.io/whitepaper [3] Ende der Pressemitteilung Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Jibbit GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2018-05-19 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 