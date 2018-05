Der griechischen Regierung bleiben nur wenige Wochen, das letzte große Reformpaket durchs Parlament zu bringen. Der Juni wird damit für Tsipras zum Schicksalsmonat.

Griechenland hat beim Ausstieg aus dem Hilfsprogramm eine wichtige Hürde genommen: Am Samstagabend haben die Regierung und die Geldgeber die vierte und letzte Prüfrunde des laufenden Anpassungsprogramms auf Arbeitsebene abgeschlossen. Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos und die Geldgeber-Institutionen bestätigten die Einigung.

Das sogenannte Staff Level Agreement (SLA) ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen Athens mit den Vertretern der vier Gläubigerinstitutionen - der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank (EZB), des Euro-Stabilitätsmechanismus ESM und des Internationalen Währungsfonds (IWF).

In der letzten Phase der Prüfrunde ging es vor allem um das stockende Privatisierungsprogramm, die Deregulierung des Energiemarktes, die Reform der öffentlichen Verwaltung, Änderungen im Tarifvertrags- und Arbeitsrecht sowie um Zwangsversteigerungen von Immobilien, deren Besitzer mit der Bedienung ihrer Kredite im Rückstand sind.

In siebenstündigen Beratungen am Samstag gelang es, die Differenzen beizulegen. "Wir haben in allen Fragen Übereinstimmung erzielt", sagte Finanzminister Tsakalotos. Die griechischen Behörden würden nun die beschlossenen Maßnahmen "so rasch wie möglich umsetzen", hieß es in einer Erklärung der EU-Kommission, der EZB und des ESM, die in Brüssel herausgegeben wurde. Dazu werde man "in den nächsten Wochen intensiv zusammenarbeiten".

Nachdem Premierminister Alexis Tsipras nach seinem Amtsantritt 2015 zunächst auf Zeit spielte und mit den Geldgebern pokerte, hat er es jetzt eilig mit der Umsetzung der Reformauflagen. Mit einem fristgerechten Abschluss des am 20. August auslaufenden Anpassungsprogramms würde Tsipras sein Wahlversprechen, Griechenland aus den Fesseln des "Spardiktats" zu befreien, doch noch einlösen. Das wäre für Tsipras ein politischer Trumpf, den er bei vorgezogenen Wahlen ausspielen könnte - womöglich noch im Herbst dieses Jahres.

Doch noch ist Tsipras nicht am Ziel. Er muss jetzt die versprochenen ...

