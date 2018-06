Griechenland rechnet beim Treffen der Euro-Gruppe an diesem Donnerstag mit einer Einigung auf weitere Schuldenerleichterungen. "Wir erwarten (...) einen Beschluss zur Regelung der Schulden. Dies wird das Ende der Austerität und des achtjährigen Abenteuers für Griechenland signalisieren", sagte Regierungschef Alexis Tsipras am Mittwoch im griechischen Fernsehen (ERT) in Athen.

Die Eurogruppe berät über die Auszahlung einer weiteren Kredittranche aus dem dritten Hilfspaket sowie über mögliche weitere Schuldenerleichterungen für Griechenland. Das dritte Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Athen hofft, sich dann wieder eigenständig Kapital am Geldmarkt borgen zu können. "Die jahrelangen Anstrengungen des griechischen Volkes werden bald Früchte tragen", sagte Tsipras./tt/DP/stw

