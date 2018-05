Während Fitbit (WKN:A14S7U) den Wandel vom Hersteller von Fitness-Trackern zum Entwickler von Smartwatches vollzieht, verstärkt der Gerätehersteller seine Bemühungen, ein führender Anbieter von digitalen Gesundheitsdiensten zu werden. Die Einführung der Versa Smartwatch war die erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte von Fitbit. Der Absatz der Geräte war so groß, dass erwartet wird, das Smartwatches in der zweiten Jahreshälfte die Haupteinnahmequelle für den Gerätehersteller werden. Dieser schnelle Anstieg ist jedoch zum Teil dem dramatischen Verkaufsrückgang bei Fitness Trackern geschuldet, der im zweiten Quartal voraussichtlich 19% betragen wird. Während sich der Umsatz der Smartwatches fast verdoppelte und 30% des Gesamtumsatzes ausmachte, reichte dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...