Das noch junge Unternehmen NFON (WKN:A0N4N5) hat es an die Börse geschafft und weder Analysten noch Aktionäre wissen so recht, was das Ding wert sein könnte. Was teuer wirkt, könnte in Wahrheit billig sein. Das ist NFON Die mit Unterstützung von Wagniskapitalgebern hochgezogene NFON gehört heute zu den größten europäischen Anbietern von cloudbasierten Telefonanlagen. Diese haben gegenüber der herkömmlichen Variante den Vorteil, dass die aufwändige Einrichtung und Wartung samt Kabelsalat vor Ort entfällt. Die Endgeräte müssen lediglich mit einem Internetrouter verbunden werden, bevorzugt über Funk. Kunden können daher schneller und günstiger loslegen sowie auch geographisch weit verstreute Mitarbeiter einbinden. Außerdem ...

