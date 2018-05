T-Mobile US fusioniert mit Sprint

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) und der japanische Sprint-Hauptgesellschafter SoftBank (WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006) wollen ihre beiden US-Mobilfunktöchter im Rahmen eines Aktientauschs zusammenzuführen. Für jeweils 9,75 Sprint-Anteile (WKN: A1W1XE / ISIN: US85207U1051) erhalten deren Aktionäre eine neue Aktie der T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) ohne bare Zuzahlung, teilte die Telekom mit.

T-Mobile US, ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, und Sprint, ein Tochterunternehmen der Softbank, haben eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen, die beiden Gesellschaften zu einem größeren Unternehmen zusammen zu führen. Die T-Mobile US übernimmt hierbei alle Sprint-Anteile. Für jeweils 9,75 Sprint-Anteile erhalten deren Aktionäre im Gegenzug eine neue Aktie der T-Mobile US ohne bare Zuzahlung. Die Zahl der ausgegebenen T-Mobile US-Aktien wird folglich von ca. 865 Mio. auf ca. 1,29 Mrd. Aktien steigen, berichtete der Bonner Konzern in seiner Pressemitteilung Ende April.

