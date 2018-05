Hamburg (ots) - NDR Intendant Lutz Marmor gratuliert Stephan Lamby und Robert Löhr zum Bayerischen Fernsehpreis 2018. Lamby, Journalist und Autor, erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Informationsprogramme für die Dokumentarfilme "Nervöse Republik - Ein Jahr Deutschland" (eine Koproduktion des federführenden NDR mit dem rbb), "Das Duell Merkel gegen Schulz" (SWR, NDR, rbb) und "Bimbes - die schwarzen Kassen des Helmut Kohl" (SWR). Der Schriftsteller und Theaterautor Robert Löhr bekam den Preis für das beste Drehbuch, geschrieben für die Comedy-Serie "Das Institut - Oase des Scheiterns" (BR, NDR, WDR, Puls und ARD alpha). Der Film "Nervöse Republik" war bereits im Januar mit dem Deutschen Fernsehpreis als "Beste Dokumentation/Reportage" geehrt worden.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Stephan Lamby ist einer der Top-Autoren für politische Dokumentationen in Deutschland. Der NDR arbeitet seit vielen Jahren eng und erfolgreich mit ihm zusammen. Herzlichen Glückwunsch zum Bayerischen Fernsehpreis! Ebenso gratuliere ich Robert Löhr. Sein Humor hat internationales Format. Wir freuen uns, dass wir die filmische Umsetzung seiner starken Drehbücher als Koproduzent unterstützen konnten."



Marmor dankte zugleich auch den seitens des NDR redaktionell an den Produktionen Beteiligten - Kuno Haberbusch, Dirk Neuhoff und Franziska Kischkat. Der Bayerische Fernsehpreis "Blauer Panther" wurde am 18. Mai 2018 in München verliehen. Gastgeberin der 30. Verleihung war Barbara Schöneberger.



