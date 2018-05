Wir wissen es seit Manuela Schwesigs Auffassung als ehemalige Bundesfamilienministerin: "Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem". Schauen wir uns das "aufgebauschte Problem" von Freitag, dem 18. Mai 2018 einmal etwas genauer an. So haben am Freitagabend 60, teils vermummte Angreifer das private Grundstück und Wohnhaus eines Polizisten aufgesucht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...