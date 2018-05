Die USA und China haben einen ersten Durchbruch zur Lösung ihres Handelsstreits erzielt. Doch viele Punkte vage. Zugleich schwelt auch der Handelsstreit zwischen der EU und den USA weiter

Die USA und China haben einen ersten Durchbruch zur Lösung ihres Handelsstreits erzielt. Beide Seiten hätten "effektive Maßnahmen" vereinbart, um das US-Handelsdefizit mit der Volksrepublik deutlich zu verringern, hieß es am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung zum Abschluss von Beratungen in Washington. China werde künftig mehr US-Produkte vor allem aus den Bereichen Landwirtschaft und Energie kaufen.

Eine US-Delegation soll nun in China Details klären. Ein Zeitrahmen wurde nicht genannt. Ein Abkommen könne aber bei einem möglichen US-Besuch des chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan zur Jahresmitte erzielt werden, hieß es in US-Regierungskreisen. Ein Hinweis, ob damit die gegenseitigen Zolldrohungen vom Tisch oder aufgeschoben sein könnten, gab es in der Erklärung allerdings nicht. Der Handelsstreit wird auch Thema beim China-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den kommenden Woche sein.

Konkretere Ergebnisse gab es nach den Beratungen in Washington zunächst nicht. Doch mit der Einigung auf einen Abbau des 335 Milliarden Dollar schweren US-Defizits im Handel mit China schlugen die beiden Wirtschaftsriesen versöhnlichere Töne an. "Das wird dabei helfen, das Wachstum und die Beschäftigung in den USA zu stützen", hieß es. Zudem werde China mit dem verstärkten Kauf ...

