Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit, thyssenkrupp schafft den Durchbruch

Auch heute sah es am deutschen Aktienmarkt lange Zeit düster aus. Jedoch, je näher das Entscheidungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Südkorea um den Einzug in das Achtelfinale der Fußball-WM in Russland rückte, desto besser fiel die Stimmung aus. Der Fußball war jedoch nicht der Hauptgrund für die Stimmungsaufhellung.

Das war heute los. Für den DAX ging es zunächst in der Spitze um rund 0,9 Prozent in die Tiefe. Anleger zeigten sich angesichts der sich verschärfenden Handelsstreitigkeiten weiter verunsichert. Allerdings sorgte später US-Präsident Donald Trump für etwas Erleichterung. Trump und die US-Regierung wollen erst einmal im Hinblick auf chinesische Investitionen in den USA auf harte Maßnahmen verzichten. Der DAX drehte ins Plus und baute seine Zugewinne von Stunde zu Stunde aus.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute vor allem die thyssenkrupp-Aktie (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) überzeugen. Das Papier des größten deutschen Stahlkonzerns legte in der Spitze mehr als 5 Prozent an Wert zu. Grund für die gute Stimmung war ein Reuters-Bericht, wonach das Unternehmen einer Fusion seines Stahlgeschäfts mit den europäischen Stahlaktivitäten von Tata Steel nähergekommen sei. Demnach könnte es noch in dieser Woche eine Vereinbarung geben.

Den vollständigen Artikel lesen ...