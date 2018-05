Früher waren Schrebergärten der Inbegriff gartenzwerglicher Enge und Spießigkeit. Heute genießen auch Großstadt-Hipster eine Oase im Grünen - doch die Wartelisten sind lang.

Bagger lassen sich durch nichts und niemanden aufhalten, von Hobbygärtnern erst recht nicht. Christian Baulig, 48, musste das vor einigen Jahren erfahren, als sein Schrebergarten einem Neubaugebiet zum Opfer fiel. Aber der Hamburger hatte Glück im Unglück. Er fand einen neuen.

345 Quadratmeter groß ist Bauligs heutige Parzelle. Es war Liebe auf den zweiten Blick. Anfangs lagen überall Betonplatten herum, die Laube war mit Sofas und Kühlschränken zugestellt, der Garten bestand hauptsächlich aus einer dunklen Thujahecke. Baulig wollte den Schrebergarten trotzdem pachten.

Das Interesse von ihm und seiner Frau Sonja war geweckt, seitdem er auf einer Party Menschen kennengelernt hatte, die begeistert von Kleingarten-Wochenenden schwärmten. Ihr Sohn war damals noch klein, die Familie suchte einen Ort der Entspannung, erzählt Baulig: "Unser Balkon war überschaubar, und an den Stadtrand wollten wir nicht ziehen."

Also verwandelten die Bauligs ihre Parzelle in ein grünes Kleinod, es war die Feierabend-Arbeit eines Jahres. Heute wachsen Kartoffeln, Erdbeeren und Fenchel in einem Hochbeet aus umfunktionierten, verzinkten Stahlrohren. Einen mannshohen Rhabarber, Johannisbeeren und Himbeeren hat die Familie aus einem Schweden-Urlaub mitgebracht. Und vor der türkisfarbenen Hütte steht ein Kanu - die Alster ist nur 50 Meter entfernt.Beide Bauligs arbeiten als freie Journalisten. Sie sind im Sommer fast jeden Tag hier, und wenn es nur auf ein Glas Wein am Abend ist: "Wir können mit dem Fahrrad herfahren." Die räumliche Nähe zur Wohnung sei ihnen besonders wichtig gewesen, sagt Baulig: "Aber wir kennen auch Leute, die quer durch die Stadt müssen - und das in Kauf nehmen."

Solche Sätze hört man häufig bei Großstädtern zwischen Anfang 30 und Ende 40. In der deutschen Schrebergartenszene vollzieht sich ein interessanter Wandel. Nicht nur in Bezug auf das Alter der Mieter. Sondern auch in sozioökonomischer Hinsicht.

Früher war die Sache einfach. Schrebergärten waren erst eine Sonntagsheimat für Kohle-und-Stahl-Proletarier, später dann der Inbegriff gartenzwerglicher Spießigkeit. 1905 stand "Schrebergarten" erstmals im Rechtschreibduden. Und beinahe ebenso lange war ein Blick über die Hecken der deutschen Kleingartenvereine auch ein Blick in die Welt der Unterhemden, Bierkästen und Deutschlandfahnen. Und damit nicht gerade in eine besonders weltläufige Vorstellung von Mode und Mobiliar, Freizeit- und Gartengestaltung. Allein das Wort "Kleingartenverein" klang nach Rotkapuzengnom und weißen Plastikstühlen mit Blümchen-Sitzkissen - nach Diskussionen über die Frage, wie kurz geschnitten eine Rasenfläche sein müsse.

Inzwischen aber scheint es damit vorbei. Im Jahr 2017 gab im Rahmen einer Statista-Umfrage jeder Fünfte von 1000 Befragten an, unabhängig von seinem Zuhause einen Garten gepachtet zu haben.

