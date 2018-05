Bonn/Berlin (ots) -



- Telekom lud zur "Cup Final's Night" in die Hauptstadtrepräsentanz - Zahlreiche prominente Gäste aus der TV- und Entertainment-Branche feierten mit dem Team des FC Bayern München - Emotionale Verabschiedung von Jupp Heynckes



Auch wenn der Sieger des DFB-Pokalfinales 2018 Eintracht Frankfurt heißt, ließ es sich die Mannschaft des FC Bayern München nicht nehmen, die Saison und deren Abschluss mit Freunden und Gästen zu feiern.



Die Telekom als Hauptsponsor des FC Bayern München lud nach dem Spiel zur "Cup Final's Night" in ihre Hauptstadtrepräsentanz in Berlin-Mitte. Zahlreiche prominente Gäste aus Sport, Politik und Entertainment folgten der Einladung und feierten mit den Spielern des FC Bayern München sowie deren Freunden und Gästen.



Neben Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, und Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, gaben sich auch DFB-Präsident Reinhard Grindel, Sigmar Gabriel, Edmund Stoiber und Uli Hoeneß die Ehre.



Die Fußballfans Kai Pflaume, Adel Tawil, Alfons Schuhbeck, Luke Mockridge, Marco Sturm, Lukas Rieger sahen das Spiel im Stadion und ließen sich auch die anschließende Feier nicht entgehen.



Durch den Abend führte Stadionsprecher Stefan Lehmann. Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden Telekom Deutschland, bedankte sich bei der Mannschaft und dem Vorstand des FC Bayern für die tolle Saison. Karl-Heinz Rummenigge sprach im Namen des FC Bayern zur Mannschaft und den Gästen. Für einen emotionalen Moment sorgte die Ehrung von Jupp Heynckes, der von den mit "Jupp, Jupp, Jupp"-Fanschals ausgestatteten Gästen, stürmisch gefeiert wurde.



