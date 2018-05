Baumot hat in der abgelaufenen Woche erneut für einen deutlichen Hoffnungsschimmer gesorgt. Die Aktie legte am Freitag um 13 % zu und hat damit wichtigste Grenzen aus charttechnischer Sicht positiv bestätigt. Denn: Der Wert gewann binnen einer Woche damit 17 % und hat sich zumindest nach unten relativ gut abgesichert. Der Wert liegt seit Jahresanfang nunmehr mit immerhin gleich 43 % vorne. Dies befördert die Aktie wieder in eine charttechnische Ausgangslage, die relativ schnell Richtung 5 Euro ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...