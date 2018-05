Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



21. Mai 2018. Manche sind so reich, dass sie kaum wissen, wohin mit ihrem Geld. Andere kämpfen täglich darum, sich und ihre Familien über Wasser zu halten. Die immer größer werdende soziale Schere beschäftigt die Nation. Laut einer online-repräsentativen Umfrage*, die SAT.1 in Auftrag gegeben hat, würden 69 Prozent der Deutschen eine vierköpfige Familie, die monatlich 2.000 Euro oder weniger netto zur Verfügung hat, als arm bezeichnen. Für reich halten 29 Prozent der Befragten eine Familie mit vier Personen ab 5.000 Euro monatlichem Nettoeinkommen. Doch was passiert, wenn Menschen am eigenen Leib erfahren, wie sich das Leben des anderen wirklich anfühlt? An vier aufeinanderfolgenden Mittwochen, die dem Thema "Ein Land, zwei Welten - So ungleich ist Deutschland" gewidmet sind, zeigt SAT.1, wie unterschiedlich einkommensstarke und einkommensschwache Familien bei uns leben. Im Experiment "Plötzlich arm, plötzlich reich" tauschen pro Folge zwei Familien mit gegensätzlichem Einkommen für eine Woche Wohnung, Lebensgewohnheiten und Budget: Statt durchschnittlichen 200 Euro für Essen, Kleidung und Freizeit haben sie plötzlich zirka 4.000 Euro zur Verfügung - oder umgekehrt.



In Folge eins (23. Mai 2018, 20:15 Uhr) tauchen Nicole Bongé aus Berlin-Marzahn und ihre vier Töchter in das Leben von Schlossbesitzerfamilie Worm ein. Die alleinerziehende Nicole verdient als Altenpflegerin in Vollzeit knapp 1.000 Euro netto im Monat. Wochenbudget der Familie: 225 Euro. "Das Schönste wäre, wenn jedes der Mädchen für ein paar Tage ein eigenes Zimmer hätte", wünscht sich die 34-Jährige vom Experiment. Die fünfköpfige Patchwork-Familie Worm pflegt dank der Einnahmen aus ihrem exklusiven Hotelbetrieb einen aufwändigen Lifestyle: Für Lebensmittel, Kleidung und Freizeit geben sie wöchentlich etwa 3.700 Euro aus. Jetzt heißt es für die Worms: Platte statt Prunksaal. Wie kommen sie mit der neuen Situation klar? Was erwartet die Bongés in Schloss Diedersdorf? Und welches Fazit ziehen beide Familien, wenn sie am Ende der Woche aufeinandertreffen?



Der erste Thementag am 23. Mai 2018 im Überblick: - themenbezogene Beiträge im SAT.1-Frühstückfernsehen, den SAT.1-Nachrichten und bereits am Dienstagabend in "akte" - 20:15 Uhr "Plötzlich arm, plötzlich reich" - mehr Infos: http://presse.sat1.de/PAPR - 22:30 Uhr "In der Schuldenfalle" - 23:30 Uhr "Wir sind arm - Vanessa zieht nach Berlin Marzahn"



*Quelle: forsa im Auftrag von ProSiebenSat.1 TVD, n=1.011 Onliner zwischen 18 und 69 Jahren in Deutschland (Zeitraum: 11.-14. April 2018)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbH Kommunikation/PR Factual & Sports Dagmar Christadler Tel. +49 [89] 9507-1185 Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.com www.presse.sat1.de



Bildredaktion:



Susanne Karl-Metzger Telefon +49/89/9507-1173 Susanne.Karl@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2