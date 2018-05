Solar- und Windkraft werden günstiger. Unternehmen produzieren grünen Strom deshalb zunehmend selbst. Warum sich das nicht nur für Aldi lohnt.

Es gibt viele Gründe für unternehmerischen Erfolg. Einer der ungewöhnlichsten aber ist wohl, dass "das Wort ‚Nein' bei uns in Franken selten eine zufriedenstellende Antwort ist", sagt Mario Münch. 16 Jahre ist es her, dass der heute 36-Jährige nach einer Lösung suchte, um seinen Eltern die Rente zu sichern. Er selbst, das wusste er damals schon, würde den Hof der Familie nicht übernehmen. Also installierte der Elektrotechniker auf den Weiden des Anwesens eine der ersten Freiland-Fotovoltaikanlagen Deutschlands.

"Beim Stand der Technik damals und unserem wechselhaften Wetter war das ein ziemlich riskantes Unterfangen", erzählt Münch, der für die 700.000-Euro-Investition den elterlichen Hof bei der Bank verpfänden musste. "Wenn es sich nicht gerechnet hätte, wäre ich - nach 350 Jahren Viehwirtschaft im Familienbesitz - zum Totengräber des Betriebs geworden."

Tatsächlich aber liefert die Anlage mehr Strom als kalkuliert und erweist sich dank garantierter Einspeisevergütung als hoch profitabel. Münch, der nur die Eltern absichern wollte, wird plötzlich von Freunden und Nachbarn gedrängt, ihnen ähnliche Anlagen zu installieren. Erste Widerstände des Solarpioniers diskutieren die einfach weg - im Wissen darum, dass ein "Nein" im Fränkischen eben selten das letzte Wort ist.

Mit der Folge, dass Münch seither nicht bloß erneuerbare Energieanlagen mit rund 250.000 Kilowatt Spitzenleistung installiert hat - das entspricht etwa einem Viertel der Leistung eines mittleren Atomkraftwerks. Zugleich ist der Unternehmer aus dem Örtchen Rugendorf im Nordosten Oberfrankens mit seiner Firma Münch Energie einer der bundesweit am stärksten wachsenden Anbieter dezentraler Energietechnik für Firmenkunden. Auch 2018 will er den Vorjahresumsatz erneut verdoppeln.

Dezentrale Energie ist gefragt

Die Chancen, dass er das schafft, stehen gut. Denn während lange Zeit Investoren Geld in Fotovoltaikanlagen fürs Dach oder in Solarparks auf der grünen Wiese steckten, begeistern sich immer mehr Firmen für dezentrale Energieversorgung. Die Kosten für Ökostrom sind drastisch gefallen: Solarmodule wurden in einem Jahrzehnt um 80 Prozent billiger, Windkraftanlagen um 50 Prozent. Außerdem stieg die Effizienz von Hauskraftwerken mit Kraft-Wärme-Koppelung auf rund 90 Prozent. Das macht Strom aus Eigenproduktion heute für viele Firmen preiswerter als den Einkauf beim Netzbetreiber. Erst recht jetzt, wo Kredite für Investitionen in neue Energietechnik billig sind. Selbst Handelsriesen wie Aldi wollen Stromrebellen sein, irgendwann sogar Selbstversorger werden.

Es ist einer dieser Frühsommertage Anfang Mai, an dem Münch in seine Firma zum Energieforum geladen hat. Statt wie üblich leger in T-Shirt und Jeans empfängt er heute in Anzug, Hemd und Krawatte. Rund 200 Unternehmer drängen sich im dank Sonnenstrom und Kleinkraftwerk energieautark versorgten Glasbau. Vor der Tür parken - neben dem firmeneigenen Kräutergarten und dem Bienenstock - Münchs Tesla und die E-Mobile seiner Mitarbeiter, denen der Chef den Ladestrom aus der Solaranlage des Betriebes spendiert.

Auch Christian Lindner ist da, spricht vom "sagenumwobenen Herrn Münch", der möglich mache, was sich der FDP-Chef als "marktwirtschaftliche Wende in der Energiepolitik" wünscht: eine Stromversorgung, die Ökologie und Ökonomie vereine, statt Bürger und Unternehmen mit millionenschweren Umlagen zu belasten.

Tatsächlich klingt, was der fränkische Energieunternehmer und vierfache Familienvater anbietet, fast zu gut, um wahr zu sein: Für eine fixe Leasingrate baut und betreibt er für Kunden Anlagen zur dezentralen Stromerzeugung. Dabei unterbietet er den Preis der Netzbetreiber pro Kilowattstunde (kWh) - abhängig vom Tarif - um 10 bis 30 Prozent.

Und während der Netzstrom als Folge steigender Netzentgelte kontinuierlich teurer wird - allein für 2018 haben drei der vier großen Stromnetzbetreiber 9 bis 45 Prozent Aufschlag auf ihre Leitungsgebühren angekündigt -, garantiert Münch konstante Strompreise über die Leasing-Laufzeit von zehn Jahren. Am Ende überschreibt er die Anlagen je nach Vertrag zudem komplett an seine Kunden. Mit dem Ergebnis, dass deren Strompreis dann auf dreieinhalb bis vier Cent pro Kilowattstunde fällt - im Wesentlichen Kosten für Steuern, Wartung, Versicherung und Reparaturrücklagen.

Eigenstrom lohnt sich

Bernd Drechsel sitzt Anfang Mai mit im Publikum in Rugendorf. 2013 hat der 51-Jährige bis vor den Bundesgerichtshof gegen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...