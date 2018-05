Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--General Electric (GE) fusioniert sein Transportgeschäft mit dem Zughersteller- und -ausrüster Wabtec. Die Transaktion hat einen Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar, wie GE mitteilte. Der US-Mischkonzern erhält bei Abschluss 2,9 Milliarden Dollar in bar. Die GE-Aktionäre werden direkt und indirekt einen Anteil von insgesamt 50,1 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.

Im Rahmen des Deals wird GE zunächst einen Teil der Sparte GE Transportation an Wabtec verkaufen und einen weiteren Teil den eigenen Aktionären ins Depot legen. Im Anschluss daran werde GE Transportation mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Wabtec fusioniert. Nach Abschluss des Transaktion wird GE den Angaben zufolge 9,9 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten und die GE-Aktionäre weitere 40,2 Prozent.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst von den Plänen mit Wabtec berichtet.

