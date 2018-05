Eine Annäherung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat am Montag bei den wichtigsten Börsen Asiens für Aufschläge gesorgt. Beide Seiten seien übereingekommen, dass China künftig erheblich mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben wolle, hatte es am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung geheißen.

Der Nikkei 225 schloss am Montag mit plus 0,31 Prozent bei 23 002,37 Punkten. In Hongkong legte der Leitindex Hang Seng um 0,60 Prozent auf 31 234,35 Punkte zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland gewann 0,47 Prozent auf 3921,24 Punkte./he

