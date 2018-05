Snap (WKN:A2DLMS) richtet sich seit Jahren an die iOS-Nutzer, obwohl das Android-Betriebssystem etwa sechsmal mehr Smartphone-Nutzer hat. Der letzte Quartalsbericht von Snap zeigte das langsamste Nutzerwachstum aller Zeiten und scheint ein weiterer Weckruf für Snap gewesen zu sein, dass es nicht genug iOS-Nutzer gibt, um weiter zu wachsen. In der Vergangenheit hat Snap die Android-Nutzer verunsichert, indem das Unternehmen schnelle Korrekturen an der App vorgenommen hat, obwohl sie wirklich eine komplette Überarbeitung brauchte. Aber jetzt scheint sich das Unternehmen bewusst zu sein, wie dringend es eine neue Android-App braucht. Immerhin sind das zwei Milliarden Nutzer, die Snap verpasst. Snap gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...